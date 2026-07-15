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15 июля 2026, 00:35

"Я бы очень хотела его увидеть": победительница "Холостяка" рассказала об отношениях с Цымбалюком

15 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Надин Головчук победила на шоу "Холостяк", но после проекта отношения с Тарасом Цымбалюком так и не сложились. Теперь она рассказала, чувствует ли она к нему что-нибудь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Надин Головчук, если бы ей не нравился Тарас Цымбалюк, она не шла бы на проект. Однако после финала, как оказалось, они больше не встречались. Сейчас, по словам Надина, у нее нет никаких вопросов к актеру.

"Никак, вопросов нет. Но я бы очень хотела его увидеть, чтобы просто посмотреть ему в глаза", – говорит Надин.

При этом, в отношениях ли девушка сейчас, неизвестно: личную жизнь она не комментирую.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

Анастасия Половинкина впоследствии признавалась, был ли у нее все же интим на шоу с актером.

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