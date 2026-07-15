"Я би дуже хотіла його побачити": переможниця "Холостяка" розповіла про стосунки з Цимбалюком

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Надін Головчук перемогла на шоу "Холостяк", але після проєкту стосунки із Тарасом Цимбалюком так і не склались. Тепер вона розповіла, чи відчуває вона до нього щось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Надін Головчук, якби їй не подобався Тарас Цимбалюк, вона б не йшла на проєкт. Проте після фіналу, як виявилось, вони так і не зустрічались більше. Зараз, за словами Надін, у неї нема жодних питань до актора.

"Ніяк, питань нема. Але я би дуже хотіла його побачити, щоб просто подивитися йому в очі", - каже Надін.

При цьому, чи в стосунках дівчина зараз, невідомо: особисте життя вона не коментую.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

Анастасія Половінкіна згодом зізнавалась, чи був у неї все ж інтим на шоу з актором.