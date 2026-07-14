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14 июля 2026, 22:58

Российский дрон атаковал судно под флагом Маршалловых Островов в Одесской области: есть погибшие

14 июля 2026, 22:58
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Фото: Одесская ОВА
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Во время российской атаки на портовую инфраструктуру Одесской области 14 июля было поражено судно под флагом Маршалловых Островов, погибли два человека

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews .

"Вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Во время атаки вражеский БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар. К сожалению, в результате атаки погибли два человека", - сообщил Кипер.

Он подчеркнул, что враг и дальше сознательно наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, грубо нарушая международное гуманитарное право.

Кроме того, 14 июля Россия атаковала два гражданских судна, двигавшихся по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии, погиб капитан одного из них.

Напомним, что на протяжении 14 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы Херсонщины ствольной артиллерией и дронами.

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