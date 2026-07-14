Украинка пожаловалась, что ее дочь раздели прямо в зале польского аэропорта
Украинка в соцсети пожаловалась на инцидент в польском аэропорту. По ее словам, там буквально унизили ее дочь
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
По словам, инцидент произошел в аэропорту имени Шопена. По ее словам, ее дочь раздели почти в зале аэропорта.
"На паспортном контроле раздевать молодую девушку, оставив на ней из одежды бюстгальтер и шорты? Не в отдельной комнате, а прямо в общем зале? Это не нарушение прав человека? Это не унижение женщины?", - пишет возмущенная женщина.
Напомним, в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента.
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