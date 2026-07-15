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15 июля 2026, 01:35

Певца Владимира Дантеса купила фанатка за 15 тысяч

15 июля 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинский певец Владимир Дантес устроил аукцион. Фанатка купила его за 15 тысяч гривен

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В Запорожской области Владимир Дантес провел благотворительный аукцион. Он разыграл возможность пообщаться с ним после выступления. Самую большую ставку сделала местная предпринимательница: она предложила 15 тысяч гривен. Поэтому после выступления артиста она пошла к его гримерке вместе с сетрой.

В соцсети они поделились фото со встречи. Оказалось, что деньги с аукциона певец направит на благотворительные цели. При этом к выступлению он успел встретиться с военными.

"Люблю туры еще и за то, что они не только о концертах. Накануне выступления в Запорожье заехал в военнослужащих 23 бригады НГУ "Хортица". Немного попели, немного пообщались. Спасибо за возможность быть рядом", – сказал Владимир Дантес.

Напомним, ранее украинский актер рассказывал, что поклонница переписала на него дом. Деньги он направит на благотворительность.

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