Певца Владимира Дантеса купила фанатка за 15 тысяч

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В Запорожской области Владимир Дантес провел благотворительный аукцион. Он разыграл возможность пообщаться с ним после выступления. Самую большую ставку сделала местная предпринимательница: она предложила 15 тысяч гривен. Поэтому после выступления артиста она пошла к его гримерке вместе с сетрой.

В соцсети они поделились фото со встречи. Оказалось, что деньги с аукциона певец направит на благотворительные цели. При этом к выступлению он успел встретиться с военными.

"Люблю туры еще и за то, что они не только о концертах. Накануне выступления в Запорожье заехал в военнослужащих 23 бригады НГУ "Хортица". Немного попели, немного пообщались. Спасибо за возможность быть рядом", – сказал Владимир Дантес.

Напомним, ранее украинский актер рассказывал, что поклонница переписала на него дом. Деньги он направит на благотворительность.