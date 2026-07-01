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01 липня 2026, 00:55

Співачка Lida Lee після зради хлопця закрутила роман із подругою

01 липня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Lida Lee відверто розповіла про її стосунки із найкращою подругою. За словами артистки, це почалось після зради її хлопця

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Це сталось після перших серйозних стосунків артистки. Lida Lee розповіла, що її хлопець її зрадив. Після цього вона закрилась від усього світу та відчувала злість до чоловіків.

На тлі цих емоцій співачка зав'язала стосунки із найкращою подругою. Проте зміни сексуальної орієнтації так і не сталось. Однак артистка зізнається, що цей експеримент допоміг їй краще зрозуміти себе.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.

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