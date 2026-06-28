Зірка серіалу "Реванш" Клавдія Дрозд оголосила про вагітність

Фото: соцмережі

Українська акторка Клавдія Дрозд, відома за роллю в серіалі "Реванш", повідомила, що чекає на первістка

Радісною новиною 28-річна артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Вона опублікувала серію світлин, на яких позує з уже помітно округлим животиком. Судячи з фото, акторка перебуває на пізніх термінах вагітності.

"Не розказую про плани, а ставлю перед фактом: в процесі над дуже важливим проєктом", – написала Клавдія Дрозд.

Підписники та колеги одразу почали вітати акторку, бажаючи їй легких пологів, здоров’я та щасливого материнства. Багато хто зазначив, що народження дитини – найважливіший проєкт у житті.

Як відомо, Клавдія Дрозд рідко ділиться подробицями особистого життя, тому новина про вагітність стала несподіванкою для її шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повідомила про народження першої дитини. Вона перебуває у стосунках із Луїджі Самеле. У вересні 2024 року пара оголосила про заручини.