Олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой

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Как передает RegioNews, радостной новостью спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга опубликовала фото новорожденной дочери, на которой видна крошечная ручка младенца. Также Харлан рассекретила имя девочки – Арианна.

"Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего", – говорится в сообщении спортсменки и ее жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

Как известно, Ольга Харлан и Луиджи Самеле находятся в отношениях более шести лет. В сентябре 2024 года пара объявила о помолвке. В феврале 2026 года спортсменка сообщила о беременности, а позже – о том, что ожидает девочка.

Напомним, недавно звезда "Холостяка" Инна Белень родила ребенка . Она откровенно рассказала, какими были роды. Говорит, что столкнулась с ухудшением самочувствия: поднялась температура и сильная слабость. Все это время рядом с ней был ее муж Иван.