Співачка Міка Ньютон розповіла, як їй діагностували рак

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У 35 років Міка Ньютон перенесла операцію після того, яка їй діагностували рак яєчника. Це сталось саме тоді, коли вони із чоловіком намагались зачати дитину

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Міка Ньютон розповіла, що приїхала в Україну та звернулась до лікаря, бо хотіла зачати дитину. Проте при УЗД виявили велику кисту в яєчнику. Артистка зізналась, що вона заплакала, коли вийшла з кабінету.

"Ти йдеш до лікаря стати мамою, а тобі замість дитини дають рак. Я настільки перестрашилась, що не стану мамою", - каже співачка.

Після операції їй теж було дуже важко морально. Зокрема, через те, що вона втратила надію на материнство.

"Відкриваю Instagram, а там всі вагітні чи народили. У мене вперше таке: в неї є, а в мене нема, я своє загубила. Відчула злість. Я собі так не сподобалася в цьому стані", - згадує артистка.

Згодом вона наважилась на ЕКЗ. Проте омріяна вагітність закінчилась викиднем. Ідею використати донорську яйцеклітину чоловік не підтримав.

Зараз Міка Ньютон та її чоловік вирішили, що вони всиновлять дитину. Зробити вони хочуть це в Україні.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповідала, що старшій доньці Маші виповнилося десять років, подружжя дуже захотіло поповнення. Проте, на жаль, розповіла акторка, стався викидень. Це сталось, коли був восьмий тиждень вагітності.