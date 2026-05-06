Рэпер ХАС признался о проблемах со здоровьем: почему артист сейчас не выступает
Известный рэпер ХАС недавно стал новым ведущим шоу "Караоке на майдане". При этом уже несколько лет он не выступает
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам Назара Хассана (ХАС), он имеет врожденный порок почки. Поэтому сейчас много времени он уделяет лечению. Артист объяснил, что физически не может проводить концерты.
"Сейчас я прохожу ряд операций, лечений. У меня каждые две недели была операция с наркозом по 2-3 часа, и первое, о чем я подумал лежа: "Боже, как я хочу на сцену". Физически я все еще не могу этого сделать (выступать - ред.)", - объяснил ХАС.
