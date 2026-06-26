Стан ведучого "Караоке на майдані" після операції погіршився

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Відомий український репер ХАС (Назар Хассан) переніс серйозну операцію. Це було вже четверте втручання на нирці. Сам ведучий "Караоке на майдані" повідомив, що його стан погіршився.

"Колеги… мені гірше. Фізично не зможу брати участь у зніманнях і виступах цього тижня… Тримайте кулачки", - сказав ХАС.

Організатори наголошують, що зустріч із глядачами та гостями проєкту відбудеться уже 4 липня на Контрактовій площі.

Нагадаємо, раніше артист розповідав, що має вроджену ваду нирки. Тому зараз багато часу він приділяє лікуванню. Артист пояснив, що він фізично не може проводити концерти.