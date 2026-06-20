Ведущая Леся Никитюк показала первую фотосессию ее маленького сына

Фото из открытых источников

Ведущая Леся Никитюк праздновала первый день рождения сына. В честь годовщины мальчика они сделали фотосессию

Такие фото ведущая опубликовала на своей странице в Instargam, передает RegioNews.

Сыну Леси Никитюк Оскара исполнился год. В честь этого она устроила фотосессию. Кадры сделал известный фотограф Иван Ходанич.

"С Первым Днем Рождения тебя!!! Наш малыш!!!! Зацетали", - написала Леся Никитюк в подписи.

Напомним, летом прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.