Украинский актер шокировал сумму, которую зарабатывают артисты театров

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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Вячеслав Хостикоев работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. По его словам, он получает в месяц 20 тысяч гривен.

"Зарплата в театре 20 тысяч гривен. Сейчас некоторые театры работают в половину своей ставки. Наша дирекция сделала нам очень классную возможность волонтерить, и потому, что наш театр является национальным государственным, это дало нам возможность выбить, чтобы у нас не убирали ставку нашу, потому что она и так небольшая", - говорит актер.

При этом он пояснил, что некоторые актеры могут больше зарабатывать. Однако это уже зависит от медийности.

"У нас есть понятие "звездный гонорар". Это когда актер, который сейчас медийный, он просит другой гонорар за работу. То есть не обычный наш, а больше", - объяснил Вячеслав.

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