"Холостяк" Александр Терен признался, какую пенсию он получает как ветеран войны

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Бывший военный в августе 2022 года он получил тяжелое ранение, в результате которого потерял нижние конечности. С тех пор он получает пенсию. Александр Терен рассказал, что это за сумма

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Сегодня ветеран зарабатывает из разных проектов и рекламных интеграций. При этом он не ведет подсчета итрат. По словам Александра Терена, в месяц он тратит около полутора тысяч долларов.

"У меня есть расходы. Приходят средства, я что-то там купил себе, кому-то купил, заплатил за аренду, закончился бензин — заправился. У меня с математикой очень сложно. Было бы хорошо, если бы у меня была финансовая грамотность. Я задумываюсь, что стоит вести какие-то подсчеты. В среднем где-то полторы тысячи долларов в месяц", - говорит ветеран.

Что касается его пенсии, то она составляет около 500 долларов. При этом у него есть амбициозная цель: он хочет приобрести дом. Поэтому постепенно откладывает деньги.

"У меня есть цель - дом. Хочется дом какой-то, чтобы можно было более частно чувствовать себя. Мне нравится в доме жить. Что-то откладывается при необходимости, но пока это так", - говорит Александр Терен.

Напомним, ранее продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, он не видит смысла это скрывать.