Ведуча Леся Нікітюк показала першу фотосесію її маленького сина
Ведуча Леся Нікітюк святкувала перший день народження сина. На честь одноріччя хлопчика вони зробили фотосесію
Такі фото ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instargam, передає RegioNews.
Сину Лесі Нікітюк Оскару виповнився рік. На честь цього вона влаштувала фотосесію. Кадри зробив відомий фотографі Іван Ходанич.
"З Першим Днем Народження тебе!!! Наш малючелло!!! Зацьомали", - написала Леся Нікітюк у підписі.
Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.
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