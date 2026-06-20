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20 червня 2026, 00:35

Ведуча Леся Нікітюк показала першу фотосесію її маленького сина

20 червня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Ведуча Леся Нікітюк святкувала перший день народження сина. На честь одноріччя хлопчика вони зробили фотосесію

Такі фото ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instargam, передає RegioNews.

Сину Лесі Нікітюк Оскару виповнився рік. На честь цього вона влаштувала фотосесію. Кадри зробив відомий фотографі Іван Ходанич.

"З Першим Днем Народження тебе!!! Наш малючелло!!! Зацьомали", - написала Леся Нікітюк у підписі.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.

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