Ведуча Леся Нікітюк показала першу фотосесію її маленького сина

Фото з відкритих джерел

Ведуча Леся Нікітюк святкувала перший день народження сина. На честь одноріччя хлопчика вони зробили фотосесію

Такі фото ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instargam, передає RegioNews.

Сину Лесі Нікітюк Оскару виповнився рік. На честь цього вона влаштувала фотосесію. Кадри зробив відомий фотографі Іван Ходанич.

"З Першим Днем Народження тебе!!! Наш малючелло!!! Зацьомали", - написала Леся Нікітюк у підписі.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.