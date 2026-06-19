Улицу по соседству с домом Натальи Могилевской уничтожила российская ракета

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Натальи Могилевской, ее семья действительно не зря скрывалась (в укрытиях – ред). Певица рассказала, что соседнюю с ее домом улицу в ту ночь снесло почти полностью ракетой. Улица полностью сгорела.

"Я сегодня на стрессе. Поднялись все болезни, которые есть. С простудой лежу. На улице лето, а я на стрессе третий день уже никакая. Ничего не проходит бесследно. Берегите себя", - говорит артистка.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал рассказала, что в результате удара россиян пострадала школа ее сына. Она показала фото полностью уничтоженного помещения.