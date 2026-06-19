Улицу по соседству с домом Натальи Могилевской уничтожила российская ракета
Певица Наталья Могилевская рассказала, как переживает ночи обстрелы. По ее словам, вражеская ракета уничтожила полностью соседнюю улицу
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам Натальи Могилевской, ее семья действительно не зря скрывалась (в укрытиях – ред). Певица рассказала, что соседнюю с ее домом улицу в ту ночь снесло почти полностью ракетой. Улица полностью сгорела.
"Я сегодня на стрессе. Поднялись все болезни, которые есть. С простудой лежу. На улице лето, а я на стрессе третий день уже никакая. Ничего не проходит бесследно. Берегите себя", - говорит артистка.
Напомним, ранее актриса Анна Кошмал рассказала, что в результате удара россиян пострадала школа ее сына. Она показала фото полностью уничтоженного помещения.
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