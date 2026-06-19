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Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала, как изменилась ее прибыль во время войны. По ее словам, все деньги ушли в работу

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам артистки, важным фактором стала продажа родительской квартиры. Однако эти деньги она тратит на развитие музыкальной карьеры. В частности, певица планирует перевести свои старые хиты.

"Если говорить откровенно, сейчас мне очень помогли средства от продажи квартиры папы. Фактически почти все деньги сразу пошли в работу. Так же использую сбережения, которые удалось заработать раньше. Сегодня весь фокус — на творчестве. Я хочу полностью обновить репертуар, дать новую жизнь старым хитам, которые слушатели просят перевести на украинский", - рассказала Наталья Валевская.

По ее словам, основной источник ее дохода сегодня – это музыка. При этом артистка не гонится за дорогими покупками.

"Я всегда была довольно бережливым человеком - на "тряпочки" не ведусь. Очень спокойно отношусь к гардеробу. У меня есть одежда, которая служит по десять лет. Просто добавляю аксессуары, по-другому комбинирую, и вещь имеет новый вид. Что-то мне могут даже подарить, сшить бесплатно", - говорит артистка.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.