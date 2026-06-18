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18 июня 2026, 01:35

Ветеран Александр Терен признался, можно ли его найти на сайтах знакомств

18 июня 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Александр Терен после проекта "Холостяк" редко говорит о личной жизни. На этот раз он все же рассказал, имеет ли отношения

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам ветерана, сейчас он не влюблен. При этом Александр Терен добавил, что после шоу "Холостяк" он изменил отношение к публичности в отношениях и не планирует в будущем превращать личную жизнь в контент. При этом когда случится свадьба, он скрывать отношения не собирается.

В частности, ветеран признался, что предпочитает живое излечение.

"Я не регистрируюсь на сайтах знакомств. Не вижу в этом смысла… На разных событиях, на самом деле, потому что социальная жизнь достаточно активна. Но даже на улице было, что просто подходил знакомиться", - говорит Терен.

Напомним, ранее Александр Терен рассказывал, что он не играл на камеру во время съемок шоу "Холостяк". Однако монтировка все равно способна искажать реальность.

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