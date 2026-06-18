Ветеран Олександр Терен зізнався, чи можна його знайти на сайтах знайомств

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Олександр Терен після проєкту "Холостяк" рідко говорить про особисте життя. На цей раз він все ж розповів, чи має стосунки

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами ветерана, зараз він не закоханий. При цьому Олександр Терен додав, що після шоу "Холостяк" він змінив ставлення до публічності у стосунках і не планує у майбутньому перетворювати особисте життя на контент. При цьому коли станеться весілля, він приховувати стосунки не збирається.

Зокрема, ветеран зізнався, що віддає перевагу живому слікуванню.

"Я не реєструюся на сайтах знайомств. Не бачу в цьому сенсу… На різних подіях, насправді, бо соціальне життя досить активне. Та навіть на вулиці було, що просто підходив знайомитися", - каже Терен.

Нагадаємо, раніше Олександр Терен розповідав, що він не грав на камеру під час знімань шоу "Холостяк". Проте монтування все одно здатне спотворювати реальність.