"Двічі піднімав руку": українська ведуча зізналась про токсичні стосунки

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Ведуча Олена Філонова відверто розповіла про токсичні стосунки. За її словами, вона стикнулася зі зрадами, психологічним тиском і навіть фізичним насильством

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олени Філонової, один із її романів залишив після себе важкі спогади. Вона зізнається, що там були і зради, і психологічний тиск, і фізичне насильство.

"У мене були болісні стосунки і я б не змогла прожити поруч все життя. Бо знаю, що та б людина зраджувала, вже двічі піднімала руку й створювала аб’юзивні стосунки. Газлайтинг був. Людина повністю професійно маніпулювала жінками. Це були травмовані стосунки", - каже ведуча.

Тепер вона зазначила, що їй дуже важко знайти людину, яка буде з нею відвертою. За словами ведучої, вона не хоче чоловіка, який потім буде хизуватись стосунками з нею.

Нагадаємо, раніше відома українська співачка розповіла, як її намагались купити. Суму пропонували чималу: 2 мільйони доларів.