Жена Дмитрия Кулебы рассказала, как познакомились их родители

Фото из открытых источников

Экс-министр Дмитрий Кулеба и предпринимательница Светлана Павелецкая недавно официально поженились. Однако оказалось, что до этого момента их родители не виделись

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Оказалось, что экс-министр и его супруга решили избрать современный формат церемонии. По словам Светланы Павелецкой, они специально отказались от традиций, потому что для них важнее создание семьи, а не соблюдение обрядов. И именно во время свадьбы познакомились их родители.

"Праздновали дома: мы с Дмитрием, наши дети Саша и Люба. Были бокалы шампанского для взрослых, клубника со сливками для детей. Вечером встретились с нашими родителями, ведь это была возможность для них познакомиться между собой. Мои родители живут в Одессе - и вот произошло это знакомство. никого больше", – говорит жена Дмитрия Кулебы.

Напомним, что долгое время они считали, что брак им не нужен. Однако впоследствии Дмитрий Кулеба рассказал, что инициатором свадьбы стала Светлана, а он не стал спорить.