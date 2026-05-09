"Всі буквально скинулись": співачка Руслана зізналась, як дорого обійшлось їй Євробачення

Співачка Руслана в 2004 році виборола перемогу для України на Євробаченні. Це був перший раз, коли наша країна тріумфувала на цьому конкурсі

За словами Руслани, на Євробаченні її команда мала трьох спонсорів, багато компаній допомагали бартером, оскільки потягнути ту суму було неможливо.

"Ми не розуміли, де все це взяти. Але коли маєш мету – усе інше вже не має значення. Ми ходили й переконували людей допомогти. І варто сказати: ніхто з тих, до кого ми звернулися, нам не відмовив. Переважно це були люди, яких ми добре знали", - згадує артистка.

Вона розповіла, що оплатила все. Зокрема, переїзд делегації з понад 60 людей, усі авіаквитки, два тижні перебування в Стамбулі, трансляцію конкурсу в Україні, промотур тощо. Проте точну цифру співачка називати не хоче.

"Ми віддали всі свої заощадження. Мій тато віддав гроші, які відкладав, щоб допомогти нам із житлом у Києві. Ми всі буквально "скинулися" на цю перемог. Я свідомо не хочу називати конкретні цифри. Тому що ні участь, ні перемога не мають асоціюватися лише з грошима. Усі ці витрати – це лише бекстейдж. Нехай він там і залишається. А перемога нехай залишається красивим спалахом у душі – без цифр і калькуляцій", - підсумувала Руслана.

Нагадаємо, раніше співачка Злата Огнєвіч розповідала, що коли вона виступала на Євробаченні, довелось витратити понад 400 тисяч доларів. Злата зізналась, що потім кілька років вона виступала безкоштовно, щоб закрити всі фінансові зобов'язання.