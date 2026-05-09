21:55  08 травня
У Львові молодий хлопець кинув "коктейлі Молотова" в ісламський релігійно-культурний центр
20:55  08 травня
На Дніпропетровщині підлітки почали війну проти наркотиків
19:52  08 травня
Екссуддя та посадовець Мін’юсту привласнили 5 квартир померлих у Києві та Одесі
UA | RU
UA | RU
09 травня 2026, 01:35

"Всі буквально скинулись": співачка Руслана зізналась, як дорого обійшлось їй Євробачення

09 травня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Руслана в 2004 році виборола перемогу для України на Євробаченні. Це був перший раз, коли наша країна тріумфувала на цьому конкурсі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Руслани, на Євробаченні її команда мала трьох спонсорів, багато компаній допомагали бартером, оскільки потягнути ту суму було неможливо.

"Ми не розуміли, де все це взяти. Але коли маєш мету – усе інше вже не має значення. Ми ходили й переконували людей допомогти. І варто сказати: ніхто з тих, до кого ми звернулися, нам не відмовив. Переважно це були люди, яких ми добре знали", - згадує артистка.

Вона розповіла, що оплатила все. Зокрема, переїзд делегації з понад 60 людей, усі авіаквитки, два тижні перебування в Стамбулі, трансляцію конкурсу в Україні, промотур тощо. Проте точну цифру співачка називати не хоче.

"Ми віддали всі свої заощадження. Мій тато віддав гроші, які відкладав, щоб допомогти нам із житлом у Києві. Ми всі буквально "скинулися" на цю перемог. Я свідомо не хочу називати конкретні цифри. Тому що ні участь, ні перемога не мають асоціюватися лише з грошима. Усі ці витрати – це лише бекстейдж. Нехай він там і залишається. А перемога нехай залишається красивим спалахом у душі – без цифр і калькуляцій", - підсумувала Руслана.

Нагадаємо, раніше співачка Злата Огнєвіч розповідала, що коли вона виступала на Євробаченні, довелось витратити понад 400 тисяч доларів. Злата зізналась, що потім кілька років вона виступала безкоштовно, щоб закрити всі фінансові зобов'язання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Зірка "Левів на джипі" розкрив, коли в нього буде весілля
08 травня 2026, 01:55
Співачка Lida Lee пережила важку операцію, щоб колись стати мамою
08 травня 2026, 00:55
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" пішла з життя
07 травня 2026, 15:25
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Співачка Lida Lee зізналась, чому її мама на неї ображалась
09 травня 2026, 00:55
Блогерка Даша Євтух зізналась, до якої країни вона емігрувала
09 травня 2026, 00:35
У паломницький шлях Camino Ruteno офіційно додали Львівщину
08 травня 2026, 23:55
Зеленський "потролив" Путіна: указом "закрив" небо над Москвою на кілька годин
08 травня 2026, 23:52
На Прикарпатті чоловік вирішив відсудити в колишньої дружини її груди
08 травня 2026, 23:40
На Кіровоградщині з офісу викрали майже 4 мільйони
08 травня 2026, 23:15
У Дніпрі перехожі напали на ТЦК: у відомстві відреагували
08 травня 2026, 22:55
Зеленський оголосив про масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" та триденну "тишу"
08 травня 2026, 22:49
На дорогах Нікопольщини з’явилися антидронові сітки
08 травня 2026, 22:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »