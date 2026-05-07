"Скрізь треба башляти": Даша Астаф'єва зізналась, чому припинила кар'єру співачки

Фото з відкритих джерел
Українська модель Даша Астаф'єва багатьом відома ще завдяки музичній кар'єрі. Зокрема, в гурті NikitA. Проте тепер вона пояснила, що співати більше не може

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Даши Астаф'євої, коли вона пішла від продюсера Юрія Нікітіна, вона хотіла розвивати сольний проєкт. Проте вона зіткнулась з багатьма моментами, які були їй складними.

"Коли я почала співати сама, для мене відверто стало новиною те, що там скрізь треба башляти, а я, як артист, звикла, що за мене це хтось робить. Ці всі якісь виринали моменти, з якими мені було важко", - каже артистка.

Уже ближче до 2022 року вона все ж змогла налагодити процеси. Однак сталась повномасштабна війна, і це повністю відбило в неї бажання співати.

"Воно все тільки відновилося перед війною. Відновилися мої тури концертні. Відновився колектив новий, організувався новий колектив. Почалась війна, чесно, в мене обірвалось. Я не можу співати. Хоча ти ж бачиш кількість зараз людей, які просять співати знову, повертатися", - говорить Даша Астаф'єва.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.

