Українська модель Даша Астаф'єва багатьом відома ще завдяки музичній кар'єрі. Зокрема, в гурті NikitA. Проте тепер вона пояснила, що співати більше не може

За словами Даши Астаф'євої, коли вона пішла від продюсера Юрія Нікітіна, вона хотіла розвивати сольний проєкт. Проте вона зіткнулась з багатьма моментами, які були їй складними.

"Коли я почала співати сама, для мене відверто стало новиною те, що там скрізь треба башляти, а я, як артист, звикла, що за мене це хтось робить. Ці всі якісь виринали моменти, з якими мені було важко", - каже артистка.

Уже ближче до 2022 року вона все ж змогла налагодити процеси. Однак сталась повномасштабна війна, і це повністю відбило в неї бажання співати.

"Воно все тільки відновилося перед війною. Відновилися мої тури концертні. Відновився колектив новий, організувався новий колектив. Почалась війна, чесно, в мене обірвалось. Я не можу співати. Хоча ти ж бачиш кількість зараз людей, які просять співати знову, повертатися", - говорить Даша Астаф'єва.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.