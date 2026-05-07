Зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь розкрила ім'я новородженої доньки

Фото з відкритих джерел

Зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь нещодавно стала мамою. Тепер вона розповіла, як її чоловік вирішив назвати доньку

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Блогерка розповіла, що новороджену доньку вони назвали Кіра. Виявилось, це ім'я вигадав для дівчинки батько. За словами Інні Бєлєнь, коли вона вперше побачила дитину, то зрозуміла, що це ім'я їй дуже підходить.

"Ім’я придумав Ваня: і коли він її так називав, вона ще реагувала в животику. Зараз дивлюсь на неї і розумію — воно їй ідеально підходить", - каєе Бєлєнь.

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь розповідала, що зіткнулась з погіршенням самопочуття. Вона зазначила, що піднялася температура та з’явилася сильна слабкість. Тому майже весь час вона спала та не могла повноцінно включитись у перші миті з дитиною.