Блогер Николас Карма пережил серьезную операцию

Блогер Николас Карма недавно шокировал поклонников кадрами из больницы. Теперь он объяснил, что с ним произошло

По словам блоггера, проблемы начались еще три года назад. Во время емок рекламы в торговом центре блоггер решил эффектно прыгнуть сальто. Попытка была неудачна. Он сразу потерял сознание: его откачали, а потом начал задыхаться.

Врачи диагностировали грыжу в шейном отделе позвоночника, которая давила на нерв. Он терпел боль годами, но на концерте 8 марта он прыгнул сальто прямо на сцене. Результат – дикая боль: МРТ показало, что грыжа прогрессирует. Поклонники в соцсетях орадили ему хирурга, и Николас Карма отважился на операцию. Теперь 25 апреля он называет своим вторым днем рождения.

"Я сейчас немного еж в тумане, на релаксе, потому что у меня такие пачки таблеток каждое утро впихиваются. Оно не болит", - говорит блоггер.

Справка. Николас Карма (Николай Владимирович Бучак) – украинский блоггер и певец. Он родился во Львовской области и имеет образование хореографа. Когда-то участвовал в "Танцуют все", но стал известен он в TikTok с видео-рубрикой "Сколько стоит лук". Также Николас Карма начал музыкальную карьеру.