"Могла не проснуться": певица Злата Огневич призналась, что хотела уйти из жизни

Певица Злата Огневич рассказала о нелегком этапе жизни. По ее словам, у нее был период, когда она просто потеряла смысл существования

Артистка отметила, что есть люди, которые очень тщательно показывают, что у них вроде бы все прекрасно. Однако на самом деле они могут испытывать очень тяжелое состояние. Так случилось когда-то с ней.

Злата рассказала, что когда дошла до критической точки, она пыталась уйти из жизни. На тот момент певица не думала о семье или последствиях. Однако после этого опыта пришло осознание.

"Я осознала, что могла не проснуться. И это был шок", – говорит Огневич.

Теперь артистка убеждена, что счастья не нужно искать где-нибудь далеко. Лично для нее это жизнь, творчество, музыка, близкие люди.

Напомним, ранее певица рассказывала, что когда она выступала на Евровидении, пришлось потратить более 400 тысяч долларов. Злата призналась, что потом несколько лет она выступала бесплатно, чтобы закрыть все финансовые обязательства.