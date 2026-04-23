Спит в земельных норах: блоггер-сплетник Беспалов показал первые фото на фронте

Блогера Богдана Беспалова недавно мобилизовали в ВСУ. Теперь он показал фото, где он находится в военной форме и на фронте

Известный блоггер Богдан Беспалов вышел на связь со поклонниками. Он показал фото, которым подверг людям, что его действительно мобилизовали. На вопрос о службе он опубликовал снимок, где находится в траншеях, и сказал, что "спать в земельных норах это холодно и сыро".

Несмотря на все трудности, Беспалов надеется, что уже в ближайшее время сможет вернуться к работе над своим контентом.

"Скучаю по нашим котятам, сплетням и свежему кофе", - сказал он.

Напомним, во время исчезновения блоггера-сплетника в социальных сетях ходили слухи о якобы бегстве за границу и даже пребывании за границу. Теперь он уже официально подтвердил, что действительно был мобилизован в ВСУ.

При этом Беспалов намекал на некоего человека, который "хотел бы сделать так, чтобы он исчез навсегда". Однако имени он напрямую не называл.