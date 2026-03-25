Пропавший блоггер Беспалов нашелся: что с ним случилось

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов долгое время не появлялся в социальных сетях. Теперь он опроверг все теории об исчезновении своим появлением

Богдан Беспалов подтвердил слухи о его мобилизации. Он опубликовал фотографию, где его можно увидеть в военной форме. Подробностей блоггер пока не раскрывает. Вероятно, он сейчас проходит общевоенную подготовку.

Напомним, во время исчезновения блоггера-сплетника в социальных сетях ходили слухи о якобы бегстве за границу и даже пребывании за границу. Теперь он уже официально подтвердил, что действительно был мобилизован в ВСУ.

При этом Беспалов намекал на некоего человека, который "хотел бы сделать так, чтобы он исчез навсегда". Однако имени он не называл. В комментариях к голосовому сообщению со страницы Беспалова есть ответ на комментарий, в котором говорится, что "убирают кому-то неудобных":