Актриса Катя Кузнецова призналась, как на нее повлиял развод

Фото: из открытых источников

Украинская актриса Катя Кузнецова ранее была замужем за российским актером Евгением Прониным. Теперь она рассказала, как ее сменил развод

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

По словам Кати Кузнецовой, раньше ей давали роли только страдающих женщин. При этом, когда у нее произошли внутренние трансформации, ее карьера тоже изменилась. По мнению артистки, она полностью раскрыла свой актерский потенциал и эмоциональную палитру только после развода.

"Я заметила, что когда у меня произошли определенные трансформации внутри, и это, кстати, было связано с моим разводом, я поняла, сколько во мне силы, какой-то такой и с***альности, и стервозности. Оно начало как-то все выходить, я начала показывать это на пробах, и мне стали давать совсем других персонажей. Это событие в жизни дало мне совсем другой разноцветный акцент", - говорит Катя Кузнецова.

