Актриса Катя Кузнецова призналась, как на нее повлиял развод
Украинская актриса Катя Кузнецова ранее была замужем за российским актером Евгением Прониным. Теперь она рассказала, как ее сменил развод
По словам Кати Кузнецовой, раньше ей давали роли только страдающих женщин. При этом, когда у нее произошли внутренние трансформации, ее карьера тоже изменилась. По мнению артистки, она полностью раскрыла свой актерский потенциал и эмоциональную палитру только после развода.
"Я заметила, что когда у меня произошли определенные трансформации внутри, и это, кстати, было связано с моим разводом, я поняла, сколько во мне силы, какой-то такой и с***альности, и стервозности. Оно начало как-то все выходить, я начала показывать это на пробах, и мне стали давать совсем других персонажей. Это событие в жизни дало мне совсем другой разноцветный акцент", - говорит Катя Кузнецова.
