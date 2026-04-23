Спить в земельних норах: блогер-пліткар Беспалов показав перші фото на фронті

Блогера Богдана Беспалова не так давно мобілізували до ЗСУ. Тепер він показав фото, де він у військовій формі та на фронті

Відомий блогер Богдан Беспалов вийшов на зв'язок із прихильниками. Він показав фото, яким підвердив людям, що його дійсно мобілізували. На питання про службу він опублікував знімок, де він перебуває у траншеях, та сказав, що "спати в земельних норах це холодно і сиро".

Попри всі труднощі Беспалов сподівається, що вже найближчим часом зможе повернутись до роботи над своїм контентом.

"Сумую за нашими кошенятами, плітками й свіжою кавою", - сказав він.

Нагадаємо, під час зникнення блогера-пліткаря в соціальних мережахходили чутки про нібито втечу за кордон та навіть перебування за кордон. Тепер він уже офіційно підтвердив, що дійсно був мобілізований до ЗСУ.

При цьому Беспалов натякав на якусь людину, яка "хотіла б зробити так, щоб він зник назавжди". Проте імені він напряму не називав.