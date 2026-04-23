Акторка Катя Кузнецова зізналась, як на неї вплинуло розлучення

Українська акторка Катя Кузнецова раніше була одружена з російським актором Євгеном Проніним. Тепер вона розповіла, як її змінило розлучення

За словами Каті Кузнецової, раніше їй давали ролі лише жінок, які страждають. При цьому коли в неї стались внутрішні трансформації, її кар'єра теж змінилась. На думку артистки, вона повністю розкрила свій акторський потенціал та емоційну палітру лише після розлучення.

"Я помітила, що коли в мене відбулися певні трансформації всередині, і це, до речі, було пов’язано з моїм розлученням, я збагнула, скільки в мені сили, якоїсь такої і с***альності, і стервозності. Воно почало якось все виходити, я почала показувати це на пробах, і мені почали давати зовсім інших персонажів. Оця подія в житті дала мені зовсім інший різнобарвний акцент", - каже Катя Кузнецова.

