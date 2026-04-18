"Меня просто трясло": с актрисой Катей Кузнецовой произошел скандал на польской границе

Актриса Екатерина Кузнецова попала в неприятную ситуацию на польской границе. Артистка рассказала о произошедшем скандале

По словам Екатерины Кузнецовой, сначала польские пограничники требовали от нее, чтобы она говорила только на их языке.

"Я искренне не понимаю, какого черта я должен говорить по-польски? Если я еду в Европу? Давай "почекаем" на английском! Ну 3-5 слов скажу на испанском. Нет! Она упрямо говорит на польском", - говорит Кузнецова.

Уже в 4:40 пограничница разозлила актрису еще сильнее, ее мама была вынуждена успокаивать дочь.

"Она еще раскопала все мои чемоданы (ну кто на кого учился). Ну мр**ота", - вспоминает Кузнецова.

Впоследствии пограничница пыталась винить актрису, что ее resident card просрочена, хотя это было не так (такой документ продолжается автоматически). Впрочем, пограничница заявила, что по польским законам "это не так".

"А у нас что, Польша – центр вселенной?! Меня просто трясло", - жалуется актриса.

Напомним, ранее о похожей ситуации рассказывала певица Оля Полякова. По словам артистки, к ней грубо относилась польская пограничница, а также ее чемодан почти "перевернули".