Известный украинский телеведущий эмигрирует с семьей в Канаду
Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и годовалым сыном Тимофеем решили покинуть Украину и начать новую жизнь в Канаде
Как передает RegioNews, об этом его супруга Екатерина сообщила в соцсети Instagram.
Супруги подчеркивают, что решение об эмиграции взвешено и продиктовано прежде всего безопасностью их сына и будущим семьи.
По словам Екатерины, ключевую роль в решении сыграла ситуация, связанная с недавним инцидентом с имуществом семьи, которое она назвала "последней каплей".
Известно, что семья Остапчука начала продавать имущество в Украине.
Напомним, украинский блогер Ярослав Краснов, ежедневно показывавший минуту молчания в Украине, уехал в Канаду. За этот поступок его захейтили в комментариях, обвинив в "лицемерном патриотизме".