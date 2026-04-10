Известный украинский телеведущий эмигрирует с семьей в Канаду

иллюстративное фото: из открытых источников

Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и годовалым сыном Тимофеем решили покинуть Украину и начать новую жизнь в Канаде

Как передает RegioNews, об этом его супруга Екатерина сообщила в соцсети Instagram.

Супруги подчеркивают, что решение об эмиграции взвешено и продиктовано прежде всего безопасностью их сына и будущим семьи.

По словам Екатерины, ключевую роль в решении сыграла ситуация, связанная с недавним инцидентом с имуществом семьи, которое она назвала "последней каплей".

Известно, что семья Остапчука начала продавать имущество в Украине.

Напомним, украинский блогер Ярослав Краснов, ежедневно показывавший минуту молчания в Украине, уехал в Канаду. За этот поступок его захейтили в комментариях, обвинив в "лицемерном патриотизме".