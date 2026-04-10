Відомий український телеведучий емігрує з сім’єю до Канади

Телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та однорічним сином Тимофієм вирішили залишити Україну та розпочати нове життя у Канаді

Як передає RegioNews, про це його дружина Катерина повідомила в соцмережі Instagram.

Подружжя підкреслює, що рішення про еміграцію є виваженим і продиктоване насамперед безпекою їхнього сина та майбутнім родини.

За словами Катерини, ключову роль у рішенні відіграла ситуація, пов’язана з нещодавнім інцидентом із майном родини, який вона назвала "останньою краплею".

Відомо, що родина Остапчука вже почала продавати майно в Україні.

