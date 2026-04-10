Продюсер Елена Мозговая рассказала о службе мужа

Продюсер Елена Мозговая рассказала, что сейчас ее муж служит в армии. Поэтому они не так часто видятся

Продюсер Елена Мозговая призналась, что с мужем, певцом Дэвидом Аксельродом, они планируют записать общую песню. Однако сейчас, по ее мнению, это не ко времени. К тому же артист очень редко бывает дома из-за военной службы.

Сейчас Дэвид Аксельрод почти не выступает, потому что сосредоточен на службе.

"Мы не отказываемся от каких-либо идей, но он прямо сейчас реально на службе. Его не всегда и вообще очень редко отпускают. Он служит в НГУ. Такова наша жизнь. Мы живем в такое время, что не знаем, что будет через секунду", - говорит Елена Мозговая.

Напомним, недавно Дэвид Аксельрод рассказывал, что во время одного из выездов певец получил серьезную травму колена. Поэтому ему пришлось перенести несколько операций и пройти длительный период реабилитации. Однако сейчас он уже вернулся в службу.