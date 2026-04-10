Продюсерка Олена Мозгова розповіла про службу чоловіка

Продюсерка Олена Мозгова розповіла, що зараз її чоловік служить у війську. Тому вони не так часто бачаться

Продюсерка Олена Мозгова зізналась, що із чоловіком, співаком Девідом Аксельродом, вони планують записати спільну пісню. Проте зараз, на її думку, це не на часі. До того ж, артист дуже рідко буває вдома через військову службу.

Наразі Девід Аксельрод майже не виступає, бо зосереджений на службі.

"Ми не відмовляємось від якихось ідей, але він просто зараз реально на службі. Його не завжди і взагалі дуже рідко відпускають. Він служить в НГУ. Таке наше життя. Ми живемо в такий час, що не знаємо, що буде через секунду", - каже Олена Мозгова.

Нагадаємо, нещодавно Девід Аксельрод розповідав, що під час одного з виїздів співак отримав серйозну травму коліна. Через це йому довелось перенести кілька операцій і пройти тривалий період реабілітації. Проте зараз він уже повернувся до служби.