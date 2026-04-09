"Играть в завоевателя и принцессу": Владимир Дантес рассказал, как любит ухаживать за девушками

Певец Владимир Дантес признался, что ему часто пишут поклонницы в социальных сетях. По его словам, он относится к этому спокойно

Владимир Дантес отметил, что для него не имеет значения, кто первый делает шаг к общению – мужчина или женщина.

"Да если честно, мне больше нравится "играть" в завоевателя и принцессу. Чтобы это было эмоционально круто! - рассказал Дантес. - Нравится ли, когда мне уделяют внимание и пишут, что хотят познакомиться? Нравится. Хочу ли я в этот момент знакомиться? Ну, мне становится не очень интересно. Хотя, конечно, у всех все по-разному. Да и у меня зависит от настроения – в какой-то момент да, в какой-то – по-другому. Единственное, я полностью согласен с тем, что никто не должен беспокоиться: "А что же обо мне подумает этот человек?". Главное – делать то, что чувствуешь", – говорит артист.

При этом он добавил, что может стать настоящим романтиком, если он очень "зарисуется" человеком.

"Если я выбираю кого-то, хочется забрасывать этого человека сюрпризами, подарками. Мне нравится отдавать. Но бывают моменты, когда я хочу также и получать. Так что классно, чтобы оба сели и сказали: "Предлагаю говорить только откровенно. И если мне что-нибудь будет нужно, я тебе скажу", - думает певец.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказывал, на что он потратил свой денежный приз из "Фабрики звезд". По его словам, это были импульсивные покупки.