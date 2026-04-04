Реперка alyona alyona хоче кардинально змінити професію

Реперка alyona alyona розповіла, що музика більше не приносить їй задоволення. Постійні експерименти зі стилями, вважає артиста, не дали жодного результату. Тепер вона хоче змінити діяльність кардинально.

"Хочеться змінити вектор діяльності. Я би пішла на YouTube зі своїм жіночим подкастом про самосприйняття. Хоча кликала би і чоловіків у гості, обговорити якісь кліше. Я би пішла ведучою на телебачення. У мене пройшов другий депресивний епізод і я розумію, що моя душа нещаслива займатися тим, чим я займаюся. Сталося вигорання. У творчості я не знаю куди рухатися, що робити", - каже Альона.

Вона додала, що в неї немає натхнення писати нові хіти. На її думку, під час війни реп має бути гострим, політичним, але їй такий стиль не близький.

Нагадаємо, раніше співак Melovin повідомив, що 2027 рік стане роком завершення його музичної кар'єри. Він планує присвятити час батькам, коханій людині та самому собі, відійти від постійного онлайн-шуму та повсякденної активності.