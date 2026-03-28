Хочется уже как-то взять себя в руки": реперка alyona alyona призналась в проблемах со здоровьем

По словам alyona alyona, спустя около полутора лет лечения к ней вернулась депрессия. Теперь она снова начала курс антидепрессантов. По словам артистки, терапия имеет побочные эффекты. В частности, это касается набора веса и других изменений во внешности.

"Я начала принимать второй курс антидепрессантов, потому что через полтора года ко мне вернулась моя "любимая" депрессия. Почему от антидепрессантов кто-то худеет, но я так вкусно набираю этот вес. Я так ее сбрасывала. Вижу, что у меня уже нет скул, появились отеки, килограммы… Я как гармошка — то растягиваюсь, то сжимаюсь. Такова жизнь. Я не жалуюсь, просто делюсь. Хочется уже как-то взять себя в руки и не растягиваться", - говорит певица.

Напомним, что ранее alyona alyona рассказывала, что годами она то худела, то снова набирала вес. При этом артистка "обогревала" эту тему в хитах. В частности, в одном из первых ее треков она пела о том, что она является пышкой с большим запасом энергии.