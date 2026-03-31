Ведучий Тімур Мірошнниченко зізнався, чому живе окремо від дружини і дітей

У мережі було чимало чуток про проблеми у шлюбі ведучого. Проте Тімур Мірошниченко розповів, що насправді відбувається

Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, що зараз він живе окремо від дружини та дітей. Проте про розлучення не йдеться. Виявилось, що Інна з дітьми виїхали на тривалий відпочинок, щоб деякий час побути у безпеці на Балі. Рішення про це Тімур та Інна ухвалили після чергового масованого обстрілу Києва.

Ведучий зізнається, що звикати до холостяцького життя було дивно.

"Перший час було трошки незвично, а зараз мозок вже зрозумів, що поки що так. Це можна вважати як реабілітаційний тріп, який піде на користь усім. Діти там розвиваються фантастичними темпами і змінюються на очах", - каже він.

Довідка. Тімур Мірошниченко та Інна Рудник одружились у січні 2018 року. Того ж року в них народилась донька Мія. У 2019 році народився син Марк. У 2023 році вони всиновили дворічного хлопчика: його назвали Марселем. У 2024 році пара вдочерила 8-річну дівчинку Ангеліну.