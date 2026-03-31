Реперка alyona alyona зізналась, чи використовувала уколи для схуднення

Реперка alyona alyona зізналась, що в неї був досвід уколів для схудення. Проте артистка зазначиила, що це не є панацеєю, якщо людина продовжує жити звичним ритмом життя. Уколи, за словами артистки, лише щось допоміжне.

При цьому alyona alyona зазначила, що єдине, що їй дійсно допомагає, це регулярні фізичні навантаження та правильне харчування. При цьому що стосується хейту, артистка ставиться до цього по-філософськи.

"По-перше, хто хейтить? Ніхто ж нормальний, щасливий повноцінно й успішний ніколи в житті не буде хейтити. Хейтять нещасні люди, люди, які бояться повноти, люди, які раніше були повними, тепер схудли і хочуть самоствердитися", - говорить alyona alyona.

Нагадаємо, що раніше alyona alyona розповідала, що роками вона то худла, то знову набирала вагу. При цьому артистка "обігрувала" цю тему в хітах. Зокрема, в одному з перших її треків вона співала про те, що вона є пишкою з великим запасом енергії.