28 березня 2026, 01:35

Хочеться вже якось взяти себе в руки": реперка alyona alyona зізналась у проблемах із здоров’ям

Фото з відкритих джерел
Реперка alyona alyona розповіла прихильникам про свій діагноз. Вона пояснила, як це на неї впливає

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами alyona alyona, через близько півтора року лікування до неї повернулась депресія. Тепер вона знову почала курс антидепресантів. За словами артистки, терапія має побічні ефекти. Зокрема, це стосується набору ваги та інших змін у зовнішності.

"Я почала приймати другий курс антидепресантів, тому що через півтора року до мене повернулася моя "улюблена" депресія. Чомусь від антидепресантів хтось худне, але я так смачно набираю цю вагу. Я так її скидала. Бачу, що у мене вже немає вилиць, з’явилися набряки, кілограми… Я як гармошка — то розтягуюся, то стискаюся. Таке життя. Я не скаржуся, просто ділюся. Хочеться вже якось взяти себе в руки і не розтягуватися", - каже співачка.

Нагадаємо, що раніше alyona alyona розповідала, що роками вона то худла, то знову набирала вагу. При цьому артистка "обігрувала" цю тему в хітах. Зокрема, в одному з перших її треків вона співала про те, що вона є пишкою з великим запасом енергії.

