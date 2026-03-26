26 марта 2026, 23:55

"Эти слова останутся с нами навсегда": дочь Степана Гиги рассказала, что он сказал перед смертью

Фото: из открытых источников
Дочь известного певца Степана Гиги рассказала о последних днях отца. Она призналась, что он перед смертью сказал всем детям очень важные слова

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Квитославы, в последние моменты жизни певец будто чувствовал что-то и очень много с ними говорил. Зоркема, о жизненном пути.

"Мы очень много общались, особенно в последние дни. Папа рассказывал о своем пути, как было непросто, и особо подчеркивал, что нужно работать и петь, потому что он у нас верит. Эти слова останутся с нами навсегда – они были о любви, поддержке и вере в нас", - вспоминает Квитослава.

Также она рассказала, что у ее сына Даниэля была очень сильная связь с дедушкой. Поэтому эта потеря оказалась особенно болезненной.

"Для моего сына дедушка был самым важным человеком – примером, поддержкой и опорой. Поэтому боль от его потери просто невозможно передать словами", - говорит дочь артиста.

Напомним, умер певец Степан Гига в возрасте 66 лет после продолжительной болезни в конце прошлого года. С 19 ноября он находился в больнице. Его смерть стала заметным трагическим событием для культурной жизни Львова и всей страны, а прощание с артистом объединило горожан, коллег и почитателей его творчества.

