Певица Елена Тополя призналась, действительно ли она отправила ТЦК блоггеру Беспалову

Недавно блогер Богдан Беспалов исчез, а затем нашелся в ВСУ. В сети пояли распространять теории о том, что якобы к этому причастна Елена Тополь. Певица ответила

В социальной сети одна из пользовательниц, которая, судя по всему, не любит деятельность блоггера-сплетника, написала, что, мол, правильно Елена сделала, когда "убрала" его. Однако артистка ясно заметила: она этого не делала.

"Я никого не убирала))) Слава Господу. Не одного Беспалова забирают… давайте обо всех мужчинах вспомним. Все здоровые и способные могут оказаться там, это не я придумала, это военное положение страны", - говорит артистка.

При этом в сообществе блоггера отреагировали на это следующим образом:

Напомним, во время исчезновения блоггера-сплетника в социальных сетях ходили слухи о якобы бегстве за границу и даже пребывании за границу. Теперь он уже официально подтвердил, что действительно был мобилизован в ВСУ.

При этом Беспалов намекал на некоего человека, который "хотел бы сделать так, чтобы он исчез навсегда". Однако имени он напрямую не называл.