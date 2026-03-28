Актриса Елена Кравец призналась о проблемах в браке: что спасло ее отношения

Фото: из открытых источников

Долгое время в соцсетях были слухи о разводе Елены Кравец. Актриса объяснила, что на самом деле происходит

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Елены Кравец, она не разведена. Кроме того, она никогда не имела такого опыта со своим мужем Сергеем. Однако она призналась, что действительно в отношениях были некоторые проблемы.

"Я не разведена. У меня не было развода. Были определенные сложности в отношениях, но это нельзя так маркировать", - объяснила актриса.

Актриса добавила, что кризисы в браке заставили ее и ее мужа посмотреть на стороны по-другому. Теперь им удалось сохранить связь.

"Это могут быть совершенно новые люди. Не могу совсем зайти в личное, но у меня ощущение, что мы действительно изменили "программное обеспечение". Помогло определенное дистанцирование и то, что Сергей ушел в армию", - говорит Елена Кравец.

Напомним, ранее актер Юрий Ткач признавался, что алкоголь чуть не разрушил его брак. По его словам, теперь он серьезнее относится к своему здоровью.