Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Восемь военных получили подозрения за фиктивные боевые на 9,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в течение февраля 2023 года – сентября 2024 года должностные лица организовали внесение заведомо ложных сведений в рапорты и другие официальные документы по участию отдельных военнослужащих в боевых действиях на Донецком направлении.

Как выяснилось, эти боевые задачи не выполняли и находились в тылу. Несмотря на это, на основании поддельных документов им ежемесячно незаконно насчитывалось дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен.

Следствие считает организатором схемы командира батальона. В то же время, другие участники схемы, по версии следствия, покрывали его преступную деятельность.

Ранее Офис Генпрокурора совместно с СБУ разоблачили группу лиц, контролировавших предприятие на временно оккупированной территории Донецкой области и фактически способствовавших государству-агрессору.