19:19  27 марта
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
17:15  27 марта
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 22:55

В Днепре собака напала на ребенка: девочке ампутировали ногу

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре будут судить владелицу животного, которое напало на ребенка. В результате у 13-летней девочки ампутировали ногу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Это произошло в одном из сел Днепровского района. Там собака напала на ребенка, который возвращался из школы. 13-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи были вынуждены ампутировать ногу.

Как выяснили правоохранители, порода той собаки нуждается в повышенных мерах безопасности. Однако владелица должного содержания не обеспечила. Известно, что собака неоднократно убегала со двора, что создавало опасность для окружающих.

Теперь владелице собаки сообщили о подозрении, и она предстанет перед судом.

Напомним, ранее в Одессе двум врачам частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, повлекшем смерть пациента. По данным одесских СМИ, речь идет об Аднане Киване, умершем в октябре 2024 года на 62 году жизни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
медик дети прокуратура Днепропетровская область
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Владимир Фесенко
Константин Матвиенко
Виталий Портников
Все блоги »