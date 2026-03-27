В Днепре собака напала на ребенка: девочке ампутировали ногу

Фото: Национальная полиция

В Днепре будут судить владелицу животного, которое напало на ребенка. В результате у 13-летней девочки ампутировали ногу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Это произошло в одном из сел Днепровского района. Там собака напала на ребенка, который возвращался из школы. 13-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи были вынуждены ампутировать ногу.

Как выяснили правоохранители, порода той собаки нуждается в повышенных мерах безопасности. Однако владелица должного содержания не обеспечила. Известно, что собака неоднократно убегала со двора, что создавало опасность для окружающих.

Теперь владелице собаки сообщили о подозрении, и она предстанет перед судом.

