В Днепре собака напала на ребенка: девочке ампутировали ногу
В Днепре будут судить владелицу животного, которое напало на ребенка. В результате у 13-летней девочки ампутировали ногу
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Это произошло в одном из сел Днепровского района. Там собака напала на ребенка, который возвращался из школы. 13-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи были вынуждены ампутировать ногу.
Как выяснили правоохранители, порода той собаки нуждается в повышенных мерах безопасности. Однако владелица должного содержания не обеспечила. Известно, что собака неоднократно убегала со двора, что создавало опасность для окружающих.
Теперь владелице собаки сообщили о подозрении, и она предстанет перед судом.
