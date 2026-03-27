В Днепре врач сделал операцию ребенку на здоровой руке: медика будут судить

В Днепре будут судить врача. Отмечается, что он вызвал тяжелые последствия несовершеннолетнему ребенку

Это произошло осенью 2022 года. Тогда 8-летнему мальчику диагностировали перелом правого предплечья, наложили гипсовую повязку и назначили контрольный осмотр через месяц. Впоследствии медики заявили о неправильном сращении и настаивали на операции.

Два травматолога-хирурга провели операцию, однако, как говорит следствие, прооперировали здоровую руку ребенка. Это заметила мать сразу после перевода сына в палату. Затем мальчика перевели в другую больницу, где оказали необходимую помощь.

В настоящее время обвинительный акт в отношении одного из врачей уже передали в суд. Второй медик в розыске.

Напомним, ранее в Одессе двум врачам частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, повлекшем смерть пациента. По данным одесских СМИ, речь идет об Аднане Киване, умершем в октябре 2024 года на 62 году жизни.