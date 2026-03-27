Жительница Киева получила полмиллиона на дроны, которых не существовало

Фото: прокуратура

В Киеве будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве. Она завладела деньгами, выделяемыми на покупку дронов

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве будут судить 54-летнюю женщину. Известно, что на ее счету поступали деньги от людей, желающих приобрести дроны "Mavic". Схему организовала ее дочь, которая в Телеграмм-канале, где общались волонтеры, представилась поставщиком беспилотников из-за границы. Для оплаты она давала счёт матери.

В 2024 году на счет женщины перечислили 540 тысяч гривен. Конечно, обещанных дронов никто не получил. Организатор и его еще один сообщник объявлен в розыск.

"Материалы досудебного расследования в отношении организатора мошенничества и еще одного ее сообщника выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сообщили в прокуратуре.

