19:19  27 марта
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
17:15  27 марта
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
27 марта 2026, 21:45

Жительница Киева получила полмиллиона на дроны, которых не существовало

Фото: прокуратура
В Киеве будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве. Она завладела деньгами, выделяемыми на покупку дронов

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве будут судить 54-летнюю женщину. Известно, что на ее счету поступали деньги от людей, желающих приобрести дроны "Mavic". Схему организовала ее дочь, которая в Телеграмм-канале, где общались волонтеры, представилась поставщиком беспилотников из-за границы. Для оплаты она давала счёт матери.

В 2024 году на счет женщины перечислили 540 тысяч гривен. Конечно, обещанных дронов никто не получил. Организатор и его еще один сообщник объявлен в розыск.

"Материалы досудебного расследования в отношении организатора мошенничества и еще одного ее сообщника выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Житомирской области задержали дезертиров, совершивших двойное убийство
27 марта 2026, 23:40
В Днепре врач сделал операцию ребенку на здоровой руке: медика будут судить
27 марта 2026, 23:20
В Днепре собака напала на ребенка: девочке ампутировали ногу
27 марта 2026, 22:55
Украина может остаться без американского оружия
27 марта 2026, 22:45
В Одессе после встречи с людьми в пикселе у ребенка подозрение на сотрясение мозга: в ТЦК прокомментировали скандал
27 марта 2026, 22:40
Парламентский кризис: чем он грозит Украине
27 марта 2026, 21:40
На Закарпатье будут судить водителя, который влетел в бетонное ограждение – пассажир погиб
27 марта 2026, 21:21
Почти 10 миллионов за "участие" в боевых действиях на бумаге: разоблачили схему в Силах обороны
27 марта 2026, 21:05
Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи
27 марта 2026, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
