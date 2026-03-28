Акторка Олена Кравець зізналась про проблеми в шлюбі: що врятувало її стосунки

Тривалий час у соцмережах були чутки про розлучення Олени Кравець. Акторка пояснила, що насправді відбувається

За словами Олени Кравець, вона не розлучена. Крім того, вона ніколи не мала такого досвіду зі своїм чоловіком Сергієм. Проте вона зізналась, що дійсно в стосунках були певні проблеми.

"Я не розлучена. У мене не було розлучення. Були певні складнощі у стосунках, але це не можна так маркувати", - пояснила акторка.

Акторка додала, що кризи у шлюбі змусили її та її чоловіка подивитися на сторсунки по-іншому. Зараз їм вдалось зберегти зв'язок.

"Це можуть бути абсолютно нові люди. Не можу зовсім зайти в особисте, але у мене відчуття, що ми дійсно змінили "програмне забезпечення". Допомогло певне дистанціювання й те, що Сергій пішов у військо", - каже Олена Кравець.

